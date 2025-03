Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Wohnhaus Mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen

Lotte (ots)

Einbrecher haben am Freitag (07.03.25) zwischen 18.45 Uhr und 21.30 Uhr am Saerbecker Damm ein Fenster an einem Wohnhaus in Alt-Lotte am Saerbecker Damm, nahe Merschweg, aufgehebelt. Im Haus brachen die Täter die Wohnungseingangstür einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Auch eine Kellertür wurde gewaltsam aufgebrochen. Die Polizei stellte außerdem Hebelmarken an der Eingangstür einer Wohnung im ersten Obergeschoss fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei nimmt Hinweise zu diesem Einbruch entgegen. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell