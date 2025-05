Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: leicht verletzter Motorradfahrer in Ilfeld

Nordhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Freitagnachmittag gegen 15:15 Uhr im Ortsteil Ilfeld der Landgemeinde Harztor gekommen. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Straße Eichberg und beabsichtigte die Hohnsteiner Straße weiter in Richtug Osterode zu fahren. Zur selben Zeit kam ein 60-Jähriger mit seinem VW-Multivan aus der Neuen-Markt-Straße und wollte in Richtung Ortsmitte fahren, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt des Motorradfahres und es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Motorrads leicht verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in das Südharzklinikum gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

