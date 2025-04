POL-HSK: Hinweise zu blauem Kleinwagen nach Verkehrsunfall in Neheim gesucht

Brilon (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu drei unbekannten Tatverdächtigen, die am 25.08.2024 um 18:50 Uhr versucht haben, einen Snackautomaten in der Warenbergstraße in Brilon gewaltsam zu öffnen. Ein Foto einer Überwachungskamera von einem der Tatverdächtigen ist im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/164231 Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch unter 0291/90200, per E-Mail an ...

