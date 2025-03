BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 29-Jährige auf der Autobahn 40 und stellt Fahrzeug sicher

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizei verhaftet 29-Jährige auf der Autobahn 40 und stellt Fahrzeug sicher

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 15. März 2025, um 02:45 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Straelen einen 67-jährigen Deutschen als Fahrer eines in Recklinghausen zugelassenen Mercedes Benz und seine 29-jährige deutsche Beifahrerin. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem genutzten Fahrzeug gehören. Da die Eigentumsverhältnisse zum Fahrzeug unklar waren, stellte die Beamten das Fahrzeug sicher. Beim Abgleich der Personalien der Beifahrerin wurde ermittelt, dass sie durch die Staatsanwaltschaft Bochum mit einem Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung gesucht wird. Hiernach musste die Frau noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 EUR bezahlen oder eine 90-tägige Haftstrafe verbüßen. Die Ersatzfreiheitsstrafe konnte die Gesuchte abwenden, da sie fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kempen durften die Personen dann weiterreisen.

