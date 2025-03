Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 25-Jährigen am Bahnhof Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Freitagnachmittag, 14. März 2025, um 16:55 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in Kaldenkirchen einen 24-jährigen Polen. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stelle sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Kleve mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl gesucht wird. Der Gesuchte zahlte die fällige Geldstrafe, einschließlich der angefallenen Kosten, in Höhe von 202,50 EUR bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende achttägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er dann weiterreisen.

