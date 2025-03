Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Discogängerin attackiert und beraubt - Bundespolizist befragt Zeugen und wird angegriffen

Essen - Hattingen (ots)

Gestern Morgen (15. März) wurden Bundespolizisten zu einem Gewaltdelikt gegenüber des Essener Hauptbahnhofs gerufen. Eine Frau wies eine stark blutende Kopfverletzung auf. Ein Zeuge schlug wenig später unvermittelt nach einem Beamten.

Gegen 5:40 Uhr suchten zwei Passantinnen die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen an und gaben an, dass eine Frau am Willy-Brandt-Platz mit einer Glasflasche attackiert worden sei. Die Beamten begaben sich unverzüglich zu der Örtlichkeit und trafen auf die verletzte 22-Jährige. Die Geschädigte gab gegenüber den Uniformierten an, nach einem Diskothekenbesuch von zwei bis drei weiblichen Unbekannten zu Boden gestoßen und dann mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper getreten worden zu sein. Dabei sei die Handtasche der Deutschen entrissen und entwendet worden. In dieser befanden sich ein hochwertiges Smartphone, Bargeld, Bahnticket, Personalausweis, Krankenversichertenkarte, EC- sowie Kreditkarte der jungen Frau. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.040,- Euro. Die Frau aus Hattingen wies eine stark blutende Verletzung am Hinterkopf auf und klagte über starke Kopfschmerzen. Die Polizisten leisteten sofort erste Hilfe. Ein angeforderter Rettungswagen behandelte die Frau und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Die gestohlene Handtasche fanden die Einsatzkräfte kurz darauf in unmittelbarer Nähe, jedoch ohne dessen Inhalt.

Im Rahmen der Zeugenbefragung stellten die Beamten einen telefonierenden 22-Jährigen fest. Dieser äußerte, dass er von den Ereignissen nichts mitbekommen habe. Die Melderinnen gaben jedoch an, dass der Mann daran beteiligt gewesen sei. Auf die erneute Ansprache reagierte der Deutsche aggressiv und, trotz Aufforderung stehen zu bleiben, setzte er seinen Weg fort. Daraufhin ergriffen die Beamten seinen Arm. Dadurch wurde der Mann zunehmend angriffslustiger und riss sich los. Als ein Polizist den Essener erneut fixierte, schlug er nach diesem. Der Angreifer wurde zu Boden gebracht, wogegen er erheblichen Widerstand leistete. Dabei beleidigte er die Uniformierten mehrfach. Hierbei verletzte sich der Beamte am Handgelenk und suchte wenig später ein Krankenhaus auf.

Der Betroffene wies eine kleine Wunde unterhalb seines Auges auf. Eine medizinische Behandlung war, nach Einschätzung der Sanitäter, nicht notwendig. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich nicht um den Angreifer, sondern um einen Bekannten der Geschädigten handelte.

In der Bundespolizeiwache wurde die Identität des 22-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Essener entschuldigte sich wenig später bei den Einsatzkräften für sein Verhalten.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung gegen den 22-Jährigen und ein weiteres Strafverfahren wegen schweren Raubs gegen Unbekannt ein.

