Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann stößt Kind im Hauptbahnhof Dortmund - Bundespolizei ermittelt

Dortmund - Schwerte (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag (15. März) griff ein Mann im Dortmunder Hauptbahnhof nach einer Streitigkeit einen Minderjährigen an. Bundespolizisten stellten den flüchtigen Tatverdächtigen kurz darauf.

Gegen 14:30 Uhr befand sich eine Bundespolizeistreife im Hauptbahnhof Dortmund, als diese von Weiten auf eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer größeren Gruppe Minderjähriger aufmerksam wurde. Der 30-Jährige ging auf den syrischen Staatsangehörigen zu, griff diesem ins Gesicht und drückte seine Wangen zusammen. Dann stieß er den 12-Jährigen in die Schnellrestaurantkette, woraufhin dieser zu Boden ging. Eine Zeugin (36) ging dazwischen und trennte die Beteiligten. Als der Deutsche versuchte sich zu entfernen, ergriffen die Uniformierten diesen in der Haupthalle und brachten ihn zur Bundespolizeiwache.

Eine durchgeführte Videoauswertung bestätigte die Ereignisse. Der Dortmunder (12) wies eine kleine, blutende Wunde an der Wange sowie Rötungen im Gesicht und am Hals auf, welche durch die Polizisten erstversorgt wurde. Zudem kontaktierten sie den Erziehungsberechtigten des Jungen, welcher wenig später in den Diensträumen vorstellig wurde. Der 39-Jährige wollte im Nachgang mit seinem Sohn selbständig ein Krankenhaus aufsuchen.

Zu den Vorwürfen äußerte sich der Mann aus Schwerte nicht und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

