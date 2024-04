Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen-Lauffen/ Lkr. Rottweil) Unbekannter zündet eine Thujahecke an- Zeugen gesucht (05.04.2024)

Deißlingen-Lauffen (ots)

Ein Unbekannter hat am späten Freitagabend, gegen 23.45 Uhr, auf der Fichtenstraße mutwillig eine Thujahecke angezündet und einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe verursacht. Glücklicherweise bemerkten zwei aufmerksame Zeuginnen den Rauchgeruch und informierten die Hausbewohnerin. Gemeinsam löschten sie den Brand noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Deißlingen und konnten damit ein Übergreifen des Feuers auf die gesamte Hecke verhindern. Die Polizei in Rottweil hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

