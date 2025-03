Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 44 Tafeln Schokolade gestohlen - Bundespolizei stellt weiteres Diebesgut sicher

Bochum - Düsseldorf - Essen (ots)

Am Samstagmorgen (15. März) überprüften Bundespolizisten im Bochumer Hauptbahnhof zwei Heranwachsende. Diese hatten zuvor und am Vortag Ware im Wert von insgesamt 210,- Euro in zwei Filialen entwendet.

Gegen 9:35 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Bochum zwei Deutsche, welche einen verwahrlosten Eindruck auf die Beamten machten. Die 19-Jährige händigte ihren Personalausweis aus und der 20-Jährige machte mündlich Angaben zu seiner Person. Auf die Frage nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen reagierten die beiden sichtlich nervös, verneinten dies jedoch. Sie äußerten lediglich Süßwaren für die Familie mit sich zu führen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten 42 Schokoladentafeln bei der Düsseldorferin und zwei weitere Tafeln sowie zwei Getränkedosen in der rechten Jackentasche ihres Begleiters auf (Schadenshöhe: ca. 160,- Euro). In der Handtasche der 19-Jährigen stellten die Uniformierten zudem sieben verschiedene Kosmetika fest (Schadenshöhe: ca. 49,- Euro).

Die Einsatzkräfte führten das Duo der Bundespolizeiwache zu. Diese sind bereits, aufgrund von Diebstahlsdelikten, polizeilich in Erscheinung getreten. Kurz darauf gaben die beiden Verdächtigen die Tat zu, die Ware zuvor in einem Lebensmittelgeschäft in Bochum sowie am Vortag (14. März) in einem Drogeriemarkt im Essener Hauptbahnhof entwendet zu haben. Die Filialen bestätigten die Diebstahlshandlungen auf Nachfrage und sicherten die Videoaufnahmen.

Die Bundespolizisten leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls gegen die Düsseldorfer ein.

