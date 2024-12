FW-MG: Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Schrievers, 06.12.2024, 12:45 Uhr, Bachstraße (ots)

Am heutigen Mittag meldeten besorgte Bewohner über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 4. OG eines Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Feuerwehr war keine Verrauchung zu sehen, aber ein Brandgeruch wahrnehmbar.

Im Rahmen der Erkundung konnte schnell festgestellt werden, dass einem Bewohner ist die Fritteuse in Brand geraten war. Die Flammen hatte der Betroffene geistesgegenwertig erstickt, so dass es zu keiner Ausbreitung des Brandes kam. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung durch Öffnen mehrerer Fenster und kontrollierte den Bereich rund um den Entstehungsbrand mit einer Wärmebildkamera. Der Bewohner ist durch den Rettungsdienst untersucht worden, blieb aber unverletzt, so dass er in die Obhut der zwischenzeitlich eingetroffenen Familienangehörigen übergeben werden konnte. Die Wohnung wies keine Schäden auf.

Die Feuerwehr weist nochmals darauf hin, dass Fettbrände nicht mit Wasser gelöscht werden dürfen. Flammen sind mittels Löschdecke oder dem Deckel zu ersticken. Ist diese Vorgehensweise zu gefährlich, immer die Feuerwehr rufen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), ein Notarzt und ein Rettungswagen, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Sascha Göddertz

