Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf Autobahn 52, eine Person verletzt

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-BAB 52, 04.12.2024, 06:50 Uhr, FR Roermond (ots)

Heute um kurz vor 7 Uhr kam es im Berufsverkehr auf der BAB 52, kurz hinter der Raststätte Cloerbruch-Nord, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und einer verletzten Person. Ein zufällig an der Unfallstelle anwesender Arzt kümmerte sich um die verletzte Person und konnte der Leitstelle eine gezielte Rückmeldung zum Unfall geben. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei stark deformierte Fahrzeuge vor. Die beiden Fahrer hatten die Fahrzeuge verlassen und wurden bereits betreut und versorgt. Trümmerteile über beide Fahrspuren sorgten für eine Vollsperrung der Autobahn in Richtung Roermond. Die Feuerwehr leuchte die Einsatzstelle aus und ein Rettungswagen transportiert die verletzte Person in ein Krankenhaus. Die zweite Person konnte unverletzt vor Ort verbleiben. Im Anschluss wurden die Trümmerteile von der Fahrbahn geräumt, sodass eine Fahrspur durch die Polizei wieder freigegeben werden konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Durch die vorbildliche Erstversorgung durch den zufällig anwesenden Arzt und die gebildete Rettungsgasse konnte der Einsatz gut und zügig abgearbeitet werden.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell