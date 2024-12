Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Schwelbrand in der Wand mit zwei verletzten Personen

Mönchengladbach Venn, 01.12.2024, 09:44 Uhr, Hamerweg (ots)

Am Morgen des 1. Advents meldeten die Bewohner eines Einfamilienhauses, dass es offenbar zu einem Schwelbrand in der Wand am Holzkaminofen des Wohnbereiches gekommen ist. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte haben dies bestätigen können. Auf einer Fläche von ca. 20 Quadratmetern ist eine teilweise sehr erhöhte Temperatur feststellbar gewesen. Zwei Trupps, geschützt durch Atemschutz, haben die Dämmung von der Wand entfernt und ins Freie gebracht. Dort ist diese anschließend abgelöscht worden. Um die Rauchausbreitung im Gebäude zu minimieren ist ein Hochleistungslüfter zu Einsatz gekommen. Mit diesem konnten nicht betroffene Bereiche rauchfrei gehalten werden. Der Rettungsdienst hat zwei Bewohner des Hauses, die sich zuvor längere Zeit im betroffenen Raum aufhielten, medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Mönchengladbacher Krankenhaus gebracht. Zur Kontrolle des Holzofens ist der Bezirksschornsteinfeger zu Einsatzstelle gekommen.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Logistikfahrzeug des Technik- und Logistikzentrums (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

