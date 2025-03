Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auffahrunfall mit schwer verletzter Person

Marsberg (ots)

Am 26. März 2025, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Bredelarer Straße zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 62-jähriger LKW-Fahrer aus Volkmarsen musste aus verkehrsbedingten Gründen bremsen. Eine 66-jährige PKW-Fahrerin aus Marsberg fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf das stehende Fahrzeug auf. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell