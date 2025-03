POL-HSK: Zeugen eines Verkehrsunfalls am Freitag im Kreisverkehr an der Hauptstraße gesucht

Arnsberg, Oeventrop (ots) - Hinweise zu verdächtigen Situationen an der "Glösinger Straße" sucht die Polizei in Arnsberg. Unbekannte sind dort in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zwischen Sonntag 16 Uhr und Montag, 06 Uhr haben sich der oder die Einbrecher gewaltsam Zugang in das Haus verschafft, Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Bargeld, Wertgegenstände und Elektrogeräte sind aktuellen Erkenntnissen nach ...

