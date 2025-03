Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sonderzug nach Winterberg, graues Auto begeht Überholmanöver, Polizei sucht Zeugen

Winterberg (ots)

Hinweise zu dem Überholmanöver zwischen Winterberg und Silbach (L 740) gesucht: Am Samstag, den 08.03.2025 war gegen 13:20 Uhr ein Sonderzug nach Winterberg unterwegs, als das graue Auto mit der Städtekennung HAM mehrere andere Autos überholt hat. Gleichzeitig war in der Gegenrichtung ein Radfahrer unterwegs, an dem das graue Auto vorbeifuhr. Der Radfahrer trug auffällig schwarz-gelbe Bekleidung. Das Verkehrskommissariat bittet im Zuge der Ermittlungen zu Verkehrsgefährdungen um Hinweise und sucht Zeugen. Verkehrsteilnehmer oder Insassen des Zuges, die Angaben zu diesem Überholmanöver machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden.

