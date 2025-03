Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall unter Alkoholeinfluss

Olsberg (ots)

Leicht verletzt worden ist bei dem Unfall die 38-jährige Fahrerin und ihr 39-jähriger Beifahrer. Im "Prowinkel" waren die beiden Olsberger Samstag gegen 22 Uhr in Richtung Gevelinghausen unterwegs, als die Fahrerin zunächst aus ungeklärten Gründen in ein dort geparktes Auto fuhr und ihr eigenes Auto dann schließlich auf der Seite zum Liegen kam. Bei der Unfallaufnahme haben sich Hinweise ergeben, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Der 38-Jährigen ist Blut entnommen worden. Ob sie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist auch Gegenstand der Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat übernommen hat. Beide Insassen des verunfallten Autos sind in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfallwagen und auch das geparkte Auto waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

