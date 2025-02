Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eierwurf mit Konsequenzen

Erfurt (ots)

Am gestrigen Samstag haben junge Männer die Spritztour mit dem Auto des Vaters genutzt, um für einiges an Unruhe im Erfurter Stadtgebiet zu sorgen. So machte man sich in den frühen Nachmittagsstunden einen Spaß daraus, Passanten in der Weimarischen Straße aus dem fahrenden Auto heraus mit rohen Eiern zu bewerfen. Die Einsatzkräfte erhielten nach intensiven Ermittlungen über den äußerst konsternierten Vater Hinweise auf die Identität und den Aufenthaltsort der Übeltäter. Glücklicherweise kam es nach Zeugenangaben nicht zu einer Schädigung der nach wie vor unbekannten Passanten. In welcher Absicht dies geschah, konnten die Beamten an der Wohnanschrift des Fahrers im Bereich Weimar nicht herausfinden. Den Beifahrer des jungen Mannes, welcher sich bei Antreffen noch im Auto befand, erwartet nun eine Strafanzeige - verbunden mit einem Denkanstoß für zukünftige Ausflüge. (MP)

