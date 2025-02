Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Umzüge sorgen für Freude und Verkehrsbehinderungen

Sömmerda (ots)

Anlässlich der "Fünften Jahreszeit" fanden am 15.02.2025 in zahlreichen Städten und Gemeinden im Landkreis Sömmerda farbenfrohe Faschingsumzüge statt. Während ausgelassen gefeiert wurde, sorgten Kameraden der Feuerwehr und Polizeibeamte für Sicherheit und einen störungsfreien Ablauf. Um die zahlreichen Närrinnen und Narren zu schützen, wurde entlang der Umzugsstrecke Absperrungen errichtet. Insbesondere in der Ortslage Weißensee und Schloßvippach begleitete die Polizei die Veranstaltung mit verstärkter Präsenz. Auf Grund der Straßensperrungen kam es hierbei zu kurzweiligen Verkehrsbehinderungen. Mehrere Teilnehmer bedankten sich für die gute Zusammenarbeit und die Gewährleistung eines friedlichen Ablaufs. (CB)

