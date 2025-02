Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbar!

Sömmerda (ots)

Am Samstag, den 15.02.2025 gegen 13:50 Uhr, bestreiften Beamte der PI Sömmerda die Ortslage Gebesee. Hierbei fiel den Polizeibeamten ein Skoda auf, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Während der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der Fahrer erneut unter der Wirkung von Alkohol steht. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,31 Promille. Der 45- Jährige verlor bereits vor einigen Wochen ebenfalls wegen einer Trunkenheitsfahrt seine Fahrerlaubnis und verbrachte seine letzten Wochen diesbezüglich in Haft. Die beschuldigte Person wurde im Anschluss zur Durchführung einer Blutentnahme in das KMG- Klinikum nach Sömmerda gebracht. Wegen der Vielzahl an Verstößen wurde das Fahrzeug gefahrenabwehrend sichergestellt. Es wird nun eine Verwertung des Fahrzeuges durch die Landespolizeidirektion geprüft. Der Sömmerdaer muss zudem erneut mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. (CB)

