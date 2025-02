LPI-EF: Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt

Buttstädt (ots) - Am Freitag, den 14. Februar 2025, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 08:00 und 19:00 Uhr die beiden Kennzeichenschilder eines geparkten BMWs. Der betroffene Pkw stand in der Straße Safrangarten in Buttstädt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der ...

