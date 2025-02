Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Glatteis führt zu Doppel-Unfall: Zwei Verkehrsunfälle nach gleichem Muster

Erfurt (ots)

Am Freitagmorgen ereigneten sich aufgrund der Wetterlage gleich zwei Unfälle an derselben Stelle. Eine 28-Jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr die Stolzestraße in Richtung Pestalozzistraße und musste verkehrsbedingt abbremsen, doch an ein rechtzeitiges Anhalten war nicht zu denken. Die eisglatte Fahrbahn machte jede Kontrolle über das Fahrzeug unmöglich, woraufhin die Fahrerin in ein am Straßenrand geparktes Auto rutschte. Während die Polizeibeamten noch damit beschäftigt waren den Unfall aufzunehmen, wiederholte sich das Ganze - fast wie in Zeitlupe und doch erschreckend schnell. Ein weiteres Fahrzeug kam auf der rutschigen Fahrbahn ins Schlittern und krachte an genau derselben Stelle in dasselbe geparkte Fahrzeug. Erneut hatte Schnee und Eis die Oberhand über die Bremsen gewonnen.

Glücklicherweise blieb es in beiden Fällen bei Blechschäden. Die Unfälle zeigen dennoch wie tückisch Schnee und Eis im Winter sein können und wie schnell man die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren kann. (LW)

