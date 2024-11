POL-WHV: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem Pkw in der Blumenstraße in Schortens

Varel (ots) - Am Sonntag, 03.11.2024, gegen 14.42 Uhr, ist es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Müllpresse auf dem Gelände eines Discountmarktes in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel gekommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

