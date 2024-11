Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Brand in einer Müllpresse in Varel

Varel (ots)

Am Sonntag, 03.11.2024, gegen 14.42 Uhr, ist es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Müllpresse auf dem Gelände eines Discountmarktes in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel gekommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell