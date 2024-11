POL-WHV: Sachbeschädigungen im Kurpark - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Einbruch in Zetel In der Nacht zu Samstag, um 01:15 Uhr, wurde eine Schiebetür zum Supermarkt in der Ladestraße gewaltsam aufgedrückt. Das Gebäude wurde betreten und aus dem Verkaufsraum wurden Tabakwaren entwendet. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallflucht auf dem Haferkampparkplatz Im Tatzeitraum vom 31.10. 15.00 ...

