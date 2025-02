Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hartnäckigkeit von Polizisten wird belohnt

Erfurt (ots)

Erfolg kommt zu denen, die Hartnäckig bleiben. Dies bewies ein Polizeieinsatz Freitagmorgen in Erfurt. Ein Unbekannter hatte gegen 07:00 Uhr aus einem Linienbus, der in einer Wendeschleife in der Straße Am Urbicher Kreuz stand, den Inhalt der Wechselgeldkasse mit rund 40 Euro gestohlen. Danach flüchtete der Täter in Richtung eines Feldwegs. Doch die Witterung spielte ihm einen Streich: Im Schnee hinterließ er nämlich Schuhabdrücke. Eine Streifenbesatzung folgte den Spuren des Täters zu Fuß rund zwei Kilometer bis zu einer Weide in der Ortslage Niedernissa. Dort entdeckten die Beamten den 38-jährigen, bereits polizeibekannten Täter, tief schlafend, im Stroh einer Stallung. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten das gestohlene Geld. Der 38-Jährige erhielt daraufhin mehrere Strafanzeigen und der Busfahrer bekam sein Wechselgeld zurück. (DS)

