Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle in Gebesee: Drogentest bei Autofahrer positiv

Sömmerda (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16.02.2025 führten Beamte der Polizeiinspektion in Sömmerda Verkehrskontrollen in der Nähe der Diskothek "Heizhaus" durch. Dabei wurde gegen 07:40Uhr ein 40-jähriger Fahrer in einem orangefarbenen Hyundai routinemäßig überprüft. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest fiel positiv aus, worauf eine Blutentnahme im Krankenhaus Sömmerda durchgeführt wurde.

Sollte die Analyse des Bluts den Verdacht bestätigen, droht dem Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und möglicherweise einem Fahrverbot geahndet werden kann. (CB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell