POL-HSK: Wintergarten brannte in Olsberg

Brilon (ots) - Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige Zugang zum Gelände eines ehemaligen Klosters in der Korbacher Straße in Brilon-Wald. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die beiden Männer bei der Verladung ihres Diebesgutes in einen blauen Transporter von einem Berechtigten angetroffen und überrascht. In der Folge griff einer der Tatverdächtigen den 73-jährigen ...

