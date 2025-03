Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebe schlagen Mann nieder und flüchten

Brilon (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige Zugang zum Gelände eines ehemaligen Klosters in der Korbacher Straße in Brilon-Wald. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die beiden Männer bei der Verladung ihres Diebesgutes in einen blauen Transporter von einem Berechtigten angetroffen und überrascht. In der Folge griff einer der Tatverdächtigen den 73-jährigen Mann aus Brilon an, wodurch dieser zu Boden fiel. Die Täter nutzten die Gelegenheit zur Flucht vom Tatort. Das Kriminalkommissariat bittet nun um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben. Die Beschreibung von einem der beiden Verdächtigen lautet wie folgt: südländisches Aussehen, vermutlich osteuropäischer Herkunft, etwa 170 cm groß, im Alter von 30 bis 40 Jahren, stämmige Statur, dunkler, ungepflegter Bart, trug eine schwarze Mütze und schwarze Hose. Bei dem Tatfahrzeug handelte es sich um einen blauen Transporter. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 sowie jede andere Polizeiwache entgegen.

