POL-HSK: Polizei sucht vermisstes Mädchen

Olsberg (ots) - Ein Schaden im mittleren, fünfstelligen Eurobereich, wurde am Samstag, den 22.03.2025, durch den Brand eines Wintergartens in der Ibergstraße in Olsberg verursacht. Gegen 04.30 Uhr wurde das Feuer festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Der Wintergarten, welcher sich unmittelbar an einem Einfamilienhaus befindet, brannte durch das Feuer fast vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ...

mehr