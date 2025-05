Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: dreister Dieb entwendet ein Fahrrad am hellichten Tag

Nordhausen (ots)

Der Eigentümer eines hochwertigen E-Bikes stellte am Freitag gegen 10:30 Uhr sein Fahrrad in der Grimmelallee gegenüber vom Badehaus ab und sicherte es mit mehreren Schlössern an einem Fahrradständer. Als der 36-Jährige drei Stunden später wieder zurückkehrte, konnte er nur noch die Überreste der aufgebrochenen Fahrradschlösser vorfinden. Von seinem E-Bike fehlte jede Spur.

Der Tatort liegt an einer der Hauptverkehrsstraßen in Nordhausen, sodass die Tat womöglich in der beschriebenen Zeit beobachtet wurde. Zeugen die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeidienststelle in Nordhausen (Tel. 03631-96-0) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell