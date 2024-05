Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Raub nach Streit in der Straßenbahn

Wörth am Rhein (ots)

Nach dem ein alkoholisierter 25-Jähriger Mann am Samstagabend dem 18.05.2024 gegen 20:15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher in einer Straßenbahn am Bahnhof Wörth anpöbelte, wurde er durch drei Jugendliche zusammengeschlagen. Im Zuge dessen nahmen die Jugendlichen auch den Rucksack des 25-Jährigen an sich und entfernten sich in Richtung Stadtmitte Wörth. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die entsprechenden Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

