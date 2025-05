Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeuge

Nordhausen (ots)

Am Freitag gegen 11:30 Uhr kam es in Nordhausen auf der Halleschen Straße zu einen Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt und beschädigt wurden. Der Unfallverursacher aus dem Kyffhäuser Kreis bemerkte zu spät das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Thomas-Müntzer-Straße. An der Ampel standen bereits zwei wartende Verkehrsteilnehmer mit ihtren Fahrzeugen als es plötzlich knallte. Der 65-Jährige schaffte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und schob die beiden anderen Fahrzeuge vor ihm zusammen. Bei dem Zusammenstoß der drei Fahrzeuge wurde keine Person verletzt. Es entstand leidiglich Sachschaden von ca. 6000,- EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell