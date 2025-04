POL-EL: Lingen - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Haren (ots) - Zwischen Sonntag und Montag beschmierte ein bislang unbekannter Täter im Eingangsbereich aller fünf Zugangstüren einer Kirche an der Kirchstraße in Haren das dortige Mauerwerk bzw. den Kalksandstein mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Haren zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

