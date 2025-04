Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ohne - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ohne (ots)

Am Donnerstag gegen 15:58 Uhr kam es auf der Wettringer Straße in Ohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen VW Polo war in Richtung Wettringen unterwegs. In einer dortigen Rechtskurve kam ihr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entgegen. Dieser schnitt die Kurve, sodass die VW-Fahrerin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Die Frau wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

