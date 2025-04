Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Betrüger erbeuten Bargeld durch Schockanrufe

Papenburg (ots)

Am 14. April kam es vermutlich zwischen ca. 11:00 und 13:30 Uhr in Papenburg zu mehreren sogenannten Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. Betroffen waren insbesondere die Bereiche Grader Weg, Am Vosseberg, Zum Verlaat, Plaatzenweg, Briggweg, Treidelweg, Prahmweg und Isern Porte. In zwei Fällen konnten die Täter durch diese Betrugsmasche Bargeld erbeuten.

Den bislang unbekannten Tätern gelang es, zwei älteren Geschädigten glaubhaft zu machen, dass in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft mutmaßliche Einbrecher festgenommen worden seien - bei denen angeblich Zettel mit den Namen der Geschädigten gefunden wurden. Unter dem Vorwand, das Vermögen sei gefährdet, wurden die Opfer dazu gebracht, Bargeld in einer hellen Baumwolltasche mit dem Aufdruck "Edeka" bzw. in einem Briefumschlag vor ihrer Haustür zu deponieren. Dieses wurde kurze Zeit später von den Tätern abgeholt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird von mindestens zwei Tätern ausgegangen. Beide werden als männlich, etwa 25 Jahre alt, von normaler Statur und mit südeuropäischem bzw. arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie könnten sich zu Fuß in den genannten Bereichen aufgehalten haben.

Am Folgetag, dem 15. April, kam es zu einem weiteren Vorfall in ähnlicher Form: Eine der Geschädigten legte erneut einen Geldbetrag - diesmal in einer blauen Baumwolltasche mit dem Aufdruck "TÜV-Nord" - vor die Tür, wo dieser ebenfalls entwendet wurde. Auch in diesem Fall stimmt die Täterbeschreibung mit der des Vortags überein. Insgesamt erbeuteten die Täter einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag.

Die Polizei fragt:

Wer hat im Zeitraum vom 14. bis 15. April verdächtige Personen beobachtet in den genannten Straßenbereichen? Verfügen Anwohner oder Geschäftsinhaber über Kameraaufzeichnungen, auf denen verdächtige Vorgänge erkennbar sind? Hinweise nimmt jede örtliche Polizeidienststelle entgegen.

Wichtiger Hinweis:

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch um Geldbeträge bitten! Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - legen Sie im Zweifel einfach auf. Übergeben Sie niemals Bargeld an Unbekannte. Im Zweifelsfall wenden Sie sich direkt an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug

