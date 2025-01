POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mit Cannabis berauscht auf Elektroroller unterwegs

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 18.01.2025, zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr überquerte eine Spaziergänger den Friedhof in Emmendingen und wurde in diesem Zusammenhang mehrfach von einem freilaufenden Havaneser-Hund aggressiv angesprungen und ins Schienbein gebissen. Der Hundehalten griff daraufhin in die Situation ein und konnte sein Tier wieder an sich nehmen. ...

