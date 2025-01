Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mülleimer in Toilettenanlage angezündet - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 21.01.2025, gegen 22.20 Uhr, haben Unbekannte bei der öffentlichen Toilettenanlage in der Hauptstraße in Tiengen einen Plastikmülleimer in Brand gesetzt. Unbekannte Täter entzündeten mutmaßlich das im Plastikmülleimer befindliche Papier.Es kam zum Brand des Mülleimers, welcher von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden musste. Gebäudeschaden entstand nicht. Das Polizeirevier in Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise zum unbekannten Verursacher unter 07751 8316-0 rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell