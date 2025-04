POL-EL: Schüttorf - Dacia beschädigt

Freren (ots) - An der Marktstraße in Freren kam es am Mittwoch zwischen 10:50 und 10:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die bislang unbekannte Fahrerin sowie die Fahrerin eines Peugeot hintereinander die Marktstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Im Einmündungsbereich zur Zufahrt des Parkplatzes Marktstraße wechselte die unbekannte Fahrzeugführerin hinter einer dortigen Verkehrsinsel auf die Zufahrt zum Parkplatz, stoppte ...

