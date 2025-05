Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kraftradfahrer viel zu schnell - Geschwindigkeitskontrolle in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen (ots)

Zwischen den Ortschaften Bad Frankenhausen und Steinthaleben betrieben die Beamten der Technischen Verkehrsüberwachung der Landespolizeiinspektion Nordhausen am Donnerstag eine Geschwindigkeitsmessstelle. Hierbei wurden bei einem Durchlauf von etwa 400 Fahrzeugen von einem Viertel aller Verkehrsteilnehmer Blitzerfotos gefertigt. Unter den Beanstandungen, der nicht eingehaltenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h an der Gefahrenstelle, wurde gegen 45 ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Am eiligsten hatte es ein Motorradfahrer mit einer Honda. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 116 km/h und somit mehr als doppelt so schnell festgestellt.

