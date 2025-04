Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Bo (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 10.04.2025, zwischen 17.30 Uhr und 18.20 Uhr;

Einen Schaden an einem schwarzen BMW verursacht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Fahrzeug stand am frühen Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Heidener Straße. Dort hat der Unbekannte den Pkw angefahren und sich trotz der entstandenen Beschädigungen an der gesamten rechten Fahrzeugseite entfernt, ohne seine gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

