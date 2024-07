Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Iraner und Afghanen aufgegriffen

Bad Muskau (ots)

Durch die Verbundgruppe der Bundespolizei Ludwigsdorf wurde am 30. Juli 2024 um 13:30 Uhr am ehemaligen Grenzübergang in Bad Muskau eine Gruppe Migranten aufgegriffen.

Die Gruppe bestand aus drei Afghanen im Alter von 16 - 40 Jahren und zwei Iranern im Alter von 21 und 41 Jahren. Da sich keiner der Männer mit für den Aufenthalt in Deutschland erforderlichen Dokumenten ausweisen konnte, wurden sie in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Dort sagten sie aus, dass sie mit einem Fahrzeug bis an die polnische Seite des ehemaligen Grenzübergangs gebracht wurden und dann selbstständig die Brücke überquerten.

Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige Afghane an das Jugendamt übergeben und die anderen vier Männer nach Polen zurückgewiesen.

Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt im Bundesgebiet wurden eingeleitet.

