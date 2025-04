Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Fünf Verletzte bei Auffahrunfall

Velen (ots)

Unfallort: Velen, L 829 / Heidener Straße;

Unfallzeit: 09.04.2025, 17.50 Uhr;

Am späten Mittwochnachmittag erlitten vier Personen leichte und eine Person schwere Verletzungen bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Heidener Straße. Ein 33-jähriger Mann aus Velen war mit seinem Wohnmobil (VW Crafter) außerhalb der geschlossenen Ortschaft auf der L 829 von Heiden kommend in Richtung Velen unterwegs. An der Kreuzung L 829 / Heidener Straße wollte er nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt (Gegenverkehr) warten. Eine nachfolgende 28-jährige Autofahrerin aus Velen bremste mit ihrem Dacia Jogger hinter dem Wohnmobil bis zum Stillstand ab. Dahinter ebenso eine nachfolgende 40-jährige Autofahrerin aus Dorsten mit ihrem VW Polo. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Polo auf, schob diesen gegen den Dacia und diesen gegen das Wohnmobil. Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen, die 40-Jährige sowie eine 16-jährige Polo-Mitfahrerin aus Dorsten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Eine weitere 5-jährige Polo-Mitfahrerin aus Dorsten kam mit schweren Verletzungen ins Coesfelder Krankenhaus. Die leicht verletzte Dacia-Fahrerin wollte sich gegebenenfalls selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und das Splitter-/Trümmerfeld auf der Fahrbahn. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle gesperrt. Es kam zu Verkehrsstörungen.

