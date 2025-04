Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf dem Windmühlenweg

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Windmühlenweg / Storker Hook;

Unfallzeit: 07.04.2025, 08.30 Uhr;

Am Montagmorgen erlitt ein 31-jähriger Gronauer leichte Verletzungen bei einem Unfall an der Kreuzung Windmühlenweg / Storker Hook. Nach seinen Angaben war er mit seinem Pedelec auf dem Windmühlenweg unterwegs und wollte links abbiegen. Er verlangsamte am rechten Fahrbahnrand, um den rückwärtigen Verkehr abzuwarten. Der Fahrer eines nachfolgenden weißen Kastenwagens fuhr dann so dicht an ihm vorbei, dass er stürzte. Der Fahrer des Transporters entfernt sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Es steht derzeit nicht fest, ob er den Unfall überhaupt bemerkte.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell