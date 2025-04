Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Lagerhalle

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Karl-Hüls-Straße; Tatzeit: zwischen 05.04.2025, 16.00 Uhr, und 07.04.205, 12.00 Uhr;

In eine Lagerhalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Karl-Hüls-Straße in Stadtlohn. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Hallentor und gelangten so in das Innere der Halle. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten mehrere Tonnen Kupferkabel, Fahrzeugschlüssel von einigen Firmenfahrzeugen und diverse Werkzeuge. Der Gesamtschaden wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

