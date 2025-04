Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin kollidiert mit Pkw

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße / Hagelsweg Unfallzeit: 07.04.2025, 16.35 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montagnachmittag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 61-Jährige Frau aus Rotterdam befuhr am Montagnachmittag mit ihrem Rad den Hagelsweg in Richtung Gildehauser Straße. Zeitgleich war eine 48-Jährige aus Neuenhaus mit ihrem Pkw auf der Gildehauser Straße in Richtung Gildehaus unterwegs. In Höhe einer Querungshilfe fuhr die Radfahrerin über die Gildehauser Straße und übersah das kommende Auto. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem sich die Radfahrerin schwer verletzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (sb)

