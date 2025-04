POL-BOR: Isselburg - Kupferdiebe legen Fahrgeschäft lahm

Borken-Marbeck (ots) - Tatort: Borken-Marbeck, Brennersdiek; Tatzeit: 05.04.2025, 19.30 Uhr; Eine Zeugin bemerkte am frühen Samstagabend zwei bisher unbekannte Kinder/Jugendliche, die ein Ortseingangsschild am Brennersdiek abgebaut hatten. Eine Getränkekiste (vermutlich als Trittstufe) und Werkzeug ließen sie am Tatort zurück. Die beiden Jungs im Alter zwischen 12 und 14 Jahren flüchteten mit dem Schild unterm Arm ...

