POL-BOR: Gronau - Schüler angefahren und geflüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau. Gildehauser Straße / Overdinkelstraße / Vereinsstraße;

Unfallzeit: 04.04.2025, 14.15 Uhr;

Am Freitagnachmittag kam es an der Kreuzung Gildehauser Straße / Overdinkelstraße / Vereinsstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 12-jähriger Schüler aus Gronau leichte Verletzungen erlitt. Er war gegen 14.15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Gildehauser Straße stadtauswärts unterwegs. Die Kreuzung wollte er auf einer Radfahrerfurt bei Grünlicht der Ampelanlage geradeaus überqueren. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden, nach links in die Vereinsstraße abbiegenden bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer zusammen. Dieser war nach Angaben des Jungen auf einem motorisierten Zweirad mit einem niederländischen Kennzeichen zusammen mit drei bis vier weiteren Zweirädern unterwegs. Der nach seinen Angaben ältere, untersetzte und mit niederländischem Akzent sprechende Fahrer hatte - wie auch seine Mitfahrer - angehalten und ihn bezichtigt, dass er doch ihm ins Fahrzeug gefahren sei. Danach entfernte sich die Gruppe von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

