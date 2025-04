Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorradfahrer schwer verletzt

Bocholt-Hemden (ots)

Unfallort: Bocholt-Hemden, Sporker Ringstraße;

Unfallzeit: 05.04.2025, 11.55 Uhr;

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Gronau erlitt am Samstagmittag schwere Verletzungen bei einem Sturz auf der Sporker Ringstraße in Bocholt-Hemden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er gegen 11.55 Uhr von der Fahrbahn ab, geriet in einen Straßengraben und überschlug sich dort. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber erschien zwar an der Unfallstelle, kam jedoch für einen Transportflug nicht zum Einsatz. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das beschädigte Motorrad. (mh)

