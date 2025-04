Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbekannte entwenden hochwertige Parfüms und flüchten

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Markt; Tatzeit: 03.04.2025, 16.25 Uhr;

Parfüm erbeutet haben zwei bislang unbekannte Täter in einer Parfümerie am Markt in Ahaus. Gegen 16.25 Uhr entnahmen die Räuber mehrere hochwertige Parfümflaschen aus dem Regal. Als eine Angestellte sich in den Eingangsbereich stellte, um die Männer am Verlassen der Parfümerie zu hindern, packte sie einer von ihnen an den Oberarmen und schob sie zur Seite. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Kirche. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Beide Männer werden wie folgt beschrieben: Die erste männliche Person ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat eine korpulente Statur. Er trug einen dunklen Vollbart, eine dunkle Jacke, graue Jeans und eine Sonnenbrille. Die zweite Person ist ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, hat eine schlanke Statur, hellbraune Haare und einen rötlichen Bart. Er trug eine helle Bekleidung und führte zwei graue Kunststofftaschen mit zwei Henkeln mit.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell