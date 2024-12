Polizeipräsidium Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau / Sigmaringen / Ostrach

Alkoholisierte aus dem Verkehr gezogen

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen und Bad Saulgau sowie der Verkehrspolizei haben am Mittwochabend mehrere alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Während ein 47-Jähriger in Sigmaringen mit einem Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot davonkommt, da er den Grenzwert von 0,5 Promille nur wenig überschritt, erwartet zwei 25 und 41-Jährige in Bad Saulgau und Ostrach eine Strafanzeige. Beide pusteten bei der Kontrolle ihrer Verkehrstüchtigkeit über 1,1 Promille. Sie mussten in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des 41-Jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Der 25-Jährige konnte neben seiner Trunkenheitsfahrt keinen Führschein vorzeigen, weshalb ihm eine weitere Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis droht.

Krauchenwies

Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden sind bei einer Unfallflucht zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in einer Seitenstraße der Straße "Grundhalde" an einem Mercedes entstanden. Wohl beim Rangieren ist ein Unbekannter gegen den Radkasten des Pkw geprallt, anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf nimmt Hinweise auf den Unbekannten unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

